Не совсем то, о чем все подумали - в команде Зеленского срочно обратились к украинцам

Резонансный скандал после заявления первого заместителя главы украинской делегации ТКГ по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса набирает обороты. После того, как глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что идеи Фокина не отвечают национальным интересам и официальной позиции государства, а в Офисе президента Украины уверили, что заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины по урегулированию ситуации на Донбассе, представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш прояснил ситуацию. Он уверил, что слова Фокина исказили и текст был подан в двусмысленном значении. По словам Гармаша, идеи Фокина по Донбассу не совсем то, о чем все подумали. Об этом участник ТКГ по Донбассу написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настоял на этом, чтоб прояснить позиции и не было никаких недомолвок. Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали…", — пояснил ситуацию Гармаш.

Что касается особого статуса для всего Донбасса, то Фокин, по утверждению Гармаша, подразумевает под этим высказываением те самые "свободные экономические зоны", о которых ранее говорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Причем, я уверен, он не выкручивается, не лукавит. Он искренен и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем…", — добавил Гармаш.

Как известно, ранее Фокин заявил, что для прекращения войны в Донбассе, по его мнению, следует "объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса". Его слова вызвали большой резонанс и волну критики как в политических кругах, так и среди общественности.

Важно отметить, что этот скандал произошел за несколько дней до заседания ТКГ по Донбассу, на котором команда президента РФ устроила новый демарш. Представители Кремля начали шантажировать команду Зеленского обменом пленным, октазываясь его проводить, если официальный Киев не согласится на выборы в ОРДЛО.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская команда жестко поставила на место Кремль. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова, который от злости даже от видеосвязи отключался.