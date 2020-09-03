Послы G7 экстренно обратились к Украине - в чем дело

Послы стран "Большой семерки" безотлагательно обратились к официальному Киеву — они еще раз напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов. Это заявление опубликовали в официальном Twitter послов G7. Кроме того, отмечается, что "Большая семерка" постоянно поддерживает антикоррупционные институты в Украине, а их независимость и надежный правовой статус является частью международных обязательств. В G7 напомнили, что обеспечение независимости, целостности и надежного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, передает ONLINE.UA.

"Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине. Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные продедуры", — говорится в заявлении.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Борьба с коррупцией, основана на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от безвиза к макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы (упомянутые в заявлении G7 — ред.) должны применяться и в случае, когда Верховный Совет выдвигает представителей для отбора нового руководителя САП", — подчеркнул Матти Маасикас.

Стоит обратить внимание на то, что недавно Европейский Союз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в украинский парламент и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого, которое намерена ВРУ принять 3 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 28 августа официально стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко неожиданно для всех внес постановление о закрытии дела "Роттердам +".