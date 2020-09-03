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Внимательно слежу за ситуацией - Зеленский мгновенного отреагировал на новую угрозу

Украина | Читати новину українською
Внимательно слежу за ситуацией - Зеленский мгновенного отреагировал на новую угрозу Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В Луганской и Донецкой областях второй день продолжают бушевать лесные пожары, которые уничтожили десятки жилых домов. Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на новую угрозу и дал неотложные поручения правительству. Ситуацию с пожарами украинский лидер взял под личный контроль и поручил Кабмину подготовить помощь украинцам, пострадавшим в результате пожаров. 3 сентября Зеленский обратился к правительству и призвал ыть готовыми к быстрой реакции на потребности людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю сил всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей – прежде всего к предоставлению медицинской помощи, возможностей эвакуации, а в дальнейшем – финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", – говорится в обращении Зеленского.

По поручению президента в районы пожаров срочно отправились вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр соцполитики Марина Лазебная. По данным ГСЧС, к тушению пожаров, которые распространились в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка Харьковской области, привлечены 395 человек и 61 единица техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратилась 1 человек. Общая площадь пройденная огнем ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

В Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тысяча 200 гектаров. По состоянию на 3 сентября продолжается тушение возгораний в Станично-Луганском районе (вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт. Станица Луганская). К тушению пожаров дополнительно привлечено 135 чел и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский собрал срочное совещание из-за новой угрозы — пожаров в Луганской и Харьковской областях. Ликвидация пожаров продолжается до сих пор, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, пожары, Луганская область, Харьковская область, помощь
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