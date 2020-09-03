Это за гранью здравого смысла - МОЗ бьет тревогу из-за новой проблемы в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максима Степанова 3 сентября выступил с новым громким заявлением — он отметил, что его очень разозлили фото и видео с празднования дня Одессы 2 сентября. По его словам, украинцы увидели что-то "за гранью здравого смысла". Максим Степанов отметил, что одесситы как обычные люди доверяют городской власти, которая организует те или иные меры, думают, что все это будет безопасно, идут на празднование. Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас, из-за ситуации, которая сложилась, у него возникло очень много вопросов к городской власти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра.

"Я понимаю, что вы все находитесь сейчас в выборах вы все живете сейчас каким-то избирательными процессами. Ну вы-то точно знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в городе Одесса, вы же точно знаете, какая заполняемость коек больными COVID— 19 вы же точно знаете, какое количество людей, которое умирает каждый день от этой болезни, вы точно знаете, что проведение таких мероприятий несет опасность здоровью и жизни граждан", — подчеркнул Максим Степанов.

Кроме того, глава Минздрава обратил внимание на то, что за 1 сентября с 203 больных в Одесской области на COVID-19 , у нас 131 человек — жители города Одесса. Также, отмечается, что в Одесской области заполненность коек отведенных под лечения COVID-19 составляет 66%. "Какие еще надо дать рекомендации, чтобы понять, что такие массовые мероприятия без соблюдения каких-то даже теоретических мер безопасности будут приводить к увеличению количества больных COVID-19 . Здесь не надо быть Вангой, чтобы понять, что уже через несколько дней, недель мы увидим еще больший рост количества больных COVID-19 в Одесской области и в городе Одесса", — подчеркнул Максим Степанов.

Он также добавил, что поднимет вопрос перед контролирующими органами о проведении подобных мероприятий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине рекордно выросло — в четверг, 3 сентября, зафиксировали 2430 новых случаев заражения.