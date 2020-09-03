Трампа откровенно обвинили в сговоре с Путиным - что случилось

Американскому президенту Дональду Трампу озвучили новые обвинения, связанные с его внешней политикой. Его оппонент на выборах Джо Байден упрекнул действующему лидеру сговору с Кремлем. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика-демократа.

По его словам, Трамп не отреагировал публично на шокирующий инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Кремль, несомненно, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его "удивительным человеком". Он ничего не сказал о сообщении спецслужб о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание — это соучастие", — пояснил Байден.

Кандидат от Демократической партии утверждает, способ покушения на оппозиционного политика прямо указывает на причастность Кремля — того отравили боевым средством из группы "Новичок". Он дал громкую обещание американцам о намерениях сотрудничать с союзниками для привлечения режима Путина к ответственности за все его преступления.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября, фактически гонки вышли на прямую линию по состоянию на начало сентября.

В то же время администрация Трампа активно реагирует на резонансные события в Беларуси, связанные с протестами против режима Александра Лукашенко и попытки силой подавить выступление недовольных. Вашингтон предположил введения санкций против представителей правительства диктатора.

Как сообщал ONLINE.UA, команда Трампа продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. Более 2 сентября стало известно, что американские власти уже активно рассматривает возможность введения санкций в отношении семи белорусов.