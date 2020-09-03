Украина активно готовится к возможному масштабному наступлению - зрелищное видео

На юге Украине сохраняется угроза масштабного наступления России со стороны оккупированного Крыма, которое может произойти под прикрытием стратегических учений "Кавказ — 2020", которые Кремль решил устроить вблизи украинских границ. Украинские военные активно готовятся отбивать атаку врага и регулярно проходят тренировки, оттачивая свое мастерство. 3 сентября командование ВСУ показало зрелищное видео учений артиллеристов ВСУ, в которых задействованы гаубицы " Д-30 " и самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С". Тренировки включают в себя выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведения орудий по целеуказаниям корректировщика, действия по вводным, а также переход на различные режимы ведения огня, сообщает ONLINE.UA.

"Расчеты гаубичной артиллерии отрабатывают вопросы приведения артиллерийских установок к бою и подготовки к стрельбе, а также выполняют нормативы по изменению огневых позиций. Отработка нормативов в подразделениях, несущих боевую службу на южном направлении всегда происходит в условиях приближенных к боевым, как в индивидуальном зачете, так и групповом, в составе расчета орудия и батареи", — отметил командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

В командовании ВСУ подчеркнули, что целью военной подготовки является повышение навыков и слаженности личного состава.

"Ежедневные тренировки помогают воинам-артиллеристам не терять навыков и всегда находиться в готовности к действиям. Для одного военнослужащего овладеть таким грозным оружием было бы очень трудно, а вот когда рядом есть полный расчет, состоящий из командира, наводчика и номеров расчетов — гораздо легче," — подчеркнул Наев.

Напомним, еще в июне стало известно, что в сентябре 2020 года Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Главное управление украинской разведки не исключает вариант, что во время учений РФ может начать широкомасштабные военные действия против Украины. Отмечается, что учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин активизировал подготовку к масштабным военным учениям "Кавказ 2020" в оккупированном Крыму. Несколько дней назад на украинском полуострове по его приказу началась внезапная проверка войск и военные спецучения в Южном военном округе России, в который Кремль включил и оккупированный Крым. Спецучения стартовали одновременно на 25 полигонах и 16 военных аэродромов. В них принимают участие тысячи российские военных и более 250 единиц военной техники.