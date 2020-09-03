Конфликт Месси и Барселоны - отец игрока выступил с окончательным заявлением

Резонансная спор звезды футбола Лионеля Месси и испанского клуба "Барселона" подходит к концу. Отец аргентинского футболиста накануне провел переговоры с руководством команды. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TyC Sports.

По обнародованным данным, Хорхе Месси остался крайне недовольным результатами встречи. Он буквально поделился лишь одной фразой с журналистами.

"Мой сын не остается", — подчеркнул отец нападающего.

Таким образом он подвел итоги личную встречу с президентом "Барсы" Хосеп Бартомеу.

Напомним, уже длительное время Месси конфликтует с клубом, ситуация дошла в прямого бойкота — форвард не появился 31 августа на тренировочной базе каталонцев, хотя новый сезон испанской лиги начинается с середины сентября.

Аргентинский футболист прочно связал свою жизнь с "Барселоной". Он провел всю спортивную карьеру только фактически в двух командах — испанском клубе и сборной Аргентины.

За "Барсу" Месси провел 779 матчей, во время которых сумел забить 665 голов. В то же время за аргентинскую национальную команду он выходил на поле 138 раз, в которых отметился 70 голами.

Еще в июле Бартомеу заявлял, что Месси будет оставаться и играть за его клуб.

Как сообщал ONLINE.UA, звездный нападающий Лионель Месси готовится покинуть ФК "Барселона" и перейти в "Манчестер Сити". Накануне он якобы уже согласовал новый контракт на 700 миллионов евро. Согласно обнародованным данным, новый контракт достигает срока в 5 лет.

Согласно договоренностям, Месси всего три года проведет непосредственно в "МанСити", остальную часть срока он будет выходить на поле за "Нью-Йорк Сити" — американский клуб, который принадлежит той же компании City Football Group.