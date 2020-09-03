Подлый и трусливый поступок - ЕС публично отругал команду Путина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен срочно обратилась к команде российского президента Владимира Путина — она подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель также жестко раскритиковал отравления российского оппозиционера и призвал официальную Москву к расследованию этого происшествия. Об этом влиятельные европейские политики написали в своих социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ее позицию сразу же поддержал президент Европейского совета Шарль Мишель — он также потребовал немедленной реакции официальной Москвы.

"Я решительно осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с использованием нервно-паралитического вещества военного образца. Россия должна провести полное расследование, и правосудие должно свершиться", — написал Мишель в Twitter.

Стоит напомнить, что в среду 2 сентября немецкое правительство официально заявило, что, согласно результатам исследования специальной лаборатории Бундесвера, Навального отравили "Новичком". Канцлер Ангела Меркель обратила внимание на то, что даже не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, чтобы заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от официальной Москвы. Также сообщалось, что посла РФ сразу же вызвали в МИД ФРГ. Кроме того, на эту новость мгновенно отреагировали глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер Великобритании Борис Джонсон — они также требуют от Владимира Путина безотлагательно начать расследование отравления Навального.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команда главы Белого дома Дональда Трампа готовит новый удар по Кремлю.