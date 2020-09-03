Команда Макрона неожиданно для всех пошла против Путина - в чем дело

Власти Франции внезапно изменили свою позицию относительно России и режима российского лидера Владимира Путина, которого публично поддерживает французский лидер Эммануэль Макрон. После того, как стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом "Новичок", офицальный Париж осудил шокирующее и безответственное применение химического оружия. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил Россия в нарушении принципа запрещения применения любого химического оружия и предупредил Путина, что на это преступление последует жесткий ответ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу французского МИД.

"Российские власти должны без промедления установить обстоятельства, при которых было использовалось нервно-паралитическое вещество против Навального. Учитывая политический статус Навального в России, агрессия против него вызывает серьезные вопросы. Ответить на них — ответственность российских властей. Я строго осуждаю шокирующее и безответственное применение этого вещества", — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французской дипломатии отметил, что Франция находится в тесном контакте с властями Германии, а также со своими партнерами, чтобы координировать ответ на отравление Навального. В частности, Париж и Берлин намерены поднять этот вопрос в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, о том, что Навального отравили ядом "Новичок", стало известно накануне, 2 сентября. Это подтвердили результаты исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера. Канцлер Германии Ангеа Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. На данный момент он проходит лечение в клинике Берлине.

Стоит обратить внимание на то, что примерно через 2 часа после того, как врачи в Берлине официально сообщили, что Навального, вероятно, отравили, Меркель обратилась к Путину. Она потребовала "срочно и полностью расследовать этот акт и выявить причастных к этому". Скорость, с которой она ответила, как считают политические эксперты, была для Кремля сигналом о том, насколько серьезно Меркель воспринимает инцидент.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии после отравления Навального заявили, что идее стратегического партнерства Берлина и Москвы пришел конец.