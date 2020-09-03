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Звезда футбола заразился коронавирусом - что известно о его состоянии

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Звезда футбола заразился коронавирусом - что известно о его состоянии Неймар (фото — psg.fr)

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру и поражать известных людей. Недавно положительный тест на инфекцию сдал бразильский футболист Неймар. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление французского клуба ПСЖ и медиа.

По обнародованным данным, сразу три игрока команды подхватили вирус.

"Трое игроков ПСЖ получили положительные тесты на COVID-19, к ним применили соответствующий санитарный протокол. Все игроки и тренерский штаб продолжат проходить тестирование в ближайшие дни", — заявил представительство клуба.

Согласно сведениям СМИ, Неймар в компании аргентинцев Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса провели несколько дней на Ибице — уже после того, как состоялся финальный поединок Лиги чемпионов. Сам в них диагностировали COVID-19.

Между тем Неймар отреагировал на обнародование сведений о его диагноза. В Instagram тот обнародовал сторис со своим сыном и предписанием.

"Мы в порядке, спасибо за сообщения", — написал звездный футболист.

Напомним, в финале Лиги чемпионов французский ПСЖ играл против мюнхенской "Баварии". Немцы победили оппонентов в напряженном матче со счетом 0: 1 и получили главный трофей самого престижного клубного турнира Европы. Парижская команда провела не абы какое достижение, когда дошло до его финальной стадии.

Всего в сезоне 2019/20, который прерывали на карантин из-коронавирус, бразилец провел 27 матчей за ПСЖ.

Как сообщал ONLINE.UA, нападающий ПСЖ Неймар попал в трудную ситуацию накануне финала турнира. Организаторы Лиги чемпионов могли отстранить его от решающего поединка. Бразильская звезда футбола нарушил карантинные правила, которые ввели на фоне пандемии COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Неймар, коронавірус, ПСЖ, футбол, эпидемия, спорт
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