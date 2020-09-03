Чтобы Путин наконец-то понял - у Меркель хотят разнести вдребезги планы Кремля

Немецкие власти неожиданно резко изменили позицию в отношении комнады российского президента Владимира Путина. Так, местные влиятельные политики и члены команды Ангелы Меркель внезапно призвали к экономическим шагам против России, в том числе по "Северному потоку-2 ", в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Так, Норберт Рьоттген, глава парламентского комитета по иностранным делам Германии, представляющий ХДС — правящую партию Ангелы Меркель, обратил внимание на то, что реакция ФРГ должна включать и сферу торговли газом, потому что это "единственный язык, который понимает Путин". С таким громким заявлением он выступил в эфире Deutschlandfunk, передает ONLINE.UA.

"Мы должны прибегнуть к жестким шагам, мы должны ответить единственным языком, который Путин понимает — в сфере продажи газа", — подчеркнул политик.

Кроме того, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, один из самых влиятельных немецких дипломатов, добавил, что после отравления российского оппозиционера Алексея Навального таких шагов как высылка дипломатов может быть недостаточно.

"Если мы вместе с партнерами хотим дать Москве четкий сигнал, это должно коснуться и экономических отношений. И это означает, что "Северный поток-2 " не должен остаться без внимания", — подчеркнул Ишингер.

По его убеждению, полный бойкот пока неуместен.

"Мы не можем построить стену между Западом и Россией, это было бы слишком. Но есть умеренные меры — то, что посередине между дипломатическими шагами и полным бойкотом", — подчеркнул немецкий чиновник.

Стоит обратить внимание на то, что еще утром 2 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что вопрос газопровода "Северный поток-2 " и отравления российского оппозиционера Алексея Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. Однако вечером официально стало известно, что Навального отравили "Новичком" — сразу же после этого команда Ангелы Меркель резко изменила свою позицию.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что власти ЕС публично отругали команду Владимира Путина после скандала с отравлением Навального.