Врачи обнаружили неожиданную опасность от гриппа - что следует знать

Новое исследование в области медицины выявило новую опасность, которую может представлять для людей вирус гриппа. Эксперты выяснили, что инфекция может поражать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Annals of Internal Medicine.
По обнародованным данным, авторами исследования стали представители Центров по контролю и профилактике заболеваний. Проект длился 8 лет, в течение этого периода изучены данные 80000 пациентов с гриппом.
Неожиданные нарушения работы сердца зарегистрировали в 12% из них, речь идет прежде всего об острой сердечной недостаточности и инфаркт миокарда. Ученые назвали проблему более масштабной, чем считалось ранее.
В то же время осложнения в сердечной направлении развивались у 5% больных, которые до этого не имели никаких проблем с сердечно-сосудистой системой.
Авторы исследования обратили внимание — это говорит о ранней вакцинации против сезонного гриппа.
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Как сообщал ONLINE.UA, ученые наконец обнаружили новые маркеры внутри вируса гриппа. Они впервые показали, что "вспомогательные" Т-клетки (белые кровяные клетки), которые могут подавлять вирусную функцию, были активированы, когда вступали с ними в контакт. Это удалось сделать ученым из Университета Кардиффа.