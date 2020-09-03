Врачи обнаружили неожиданную опасность от гриппа - что следует знать

Новое исследование в области медицины выявило новую опасность, которую может представлять для людей вирус гриппа. Эксперты выяснили, что инфекция может поражать сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Annals of Internal Medicine.

По обнародованным данным, авторами исследования стали представители Центров по контролю и профилактике заболеваний. Проект длился 8 лет, в течение этого периода изучены данные 80000 пациентов с гриппом.

Неожиданные нарушения работы сердца зарегистрировали в 12% из них, речь идет прежде всего об острой сердечной недостаточности и инфаркт миокарда. Ученые назвали проблему более масштабной, чем считалось ранее.

В то же время осложнения в сердечной направлении развивались у 5% больных, которые до этого не имели никаких проблем с сердечно-сосудистой системой.

Авторы исследования обратили внимание — это говорит о ранней вакцинации против сезонного гриппа.

Напомним, коронавирус COVID-19 , как выяснили ученые, также может поражать различные органы кроме легких, даже сердечно-сосудистую систему. Это объясняет ухудшен состояние некоторой доли пациентов с такой инфекцией.

Мировые эксперты на фоне пандемии COVID-19 предупреждали, что осенью она сочетается с традиционной сезонной эпидемией гриппа — это составит дополнительную угрозу для людей и нагрузки врачей.

По состоянию на 3 сентября на планете установили уже 26 миллионов диагнозов коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые наконец обнаружили новые маркеры внутри вируса гриппа. Они впервые показали, что "вспомогательные" Т-клетки (белые кровяные клетки), которые могут подавлять вирусную функцию, были активированы, когда вступали с ними в контакт. Это удалось сделать ученым из Университета Кардиффа.