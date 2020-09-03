Лукашенко решился на новый радикальный шаг - что происходит

Команда исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают белорусы и международное сообщество, приняла новое радикальное решение. 3 сентября стало известно, что Лукашенко внезапно отправил в отставку главу КГБ Валерия Вакульчика и главу Совета безопасности Андрея Равкова. Важно отметить, что громкие кадровые перестановки Лукашенко провел перед визитом российского премьер-министра Михаила Мишустина в Минск. Кто теперь будет взглавлять Совбез и КГБ в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу администрации Лукашенко.

Как известно, Андрей Равков занимал пост госсекретаря Совета безопасности РБ с январе 2020 года. До этого он пять лет возглавлял Минобороны Беларуси. Валерий Вакульчик возглавлял Комитет государственной безопасности с 2012 года. До этого он занимал пост председателя Следственного комитета.

Лукашенко решил, что теперь Вакульчик будет занимать должность госсекретаря Совбеза. А глава Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси Иван Тертель, которого Лукашенко также снял с должности, теперь возглавит КГБ. Комитет государственной безопасности, по решению Лукашенко, временно будет возглавлять первый зампред ведомства Василий Герасимов.

Как известно, в 2012 году Совет Европейского Союза наложил на Тертеля санкции и признал ответственным за репрессивную работу КГБ против гражданского общества и демократической оппозиции. При этом в 2011 году Тертель попал в санкционный список ЕС за силовые разгоны протестующих против результатов выборов в Беларуси в 2010 году.

Важно отметить, что в момент сообщения о громких кадровых перестановках в Совбезе и КГБ Беларуси в Минск прибыла российская делегация во главе с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Премьер-министра РФ сопровождают несколько министров – глава Минэнерго Александр Новак, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко и другие. По официальным данным, одной из тем переговоров России и Беларуси будет рефинансирование белорусского долга.

Тем временем в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже четвуртую неделю. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Кроме того в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле уже разрабатывают два сценария по Беларуси — мировой и силовой. Политтехнологи Путина предлагают провести переговоры с участием Лукашенко, православных иерархов, популярных музыкантов и оппозиции о подготовке к референдуму по внесению изменений в Конституцию Беларуси. Если этот план провалится, то Москва начнет военный переворот и посадит Лукашенко под домашний арест.