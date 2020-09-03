Не только НВО: группа Telepopmusik представила долгожданный клип о Чернобыле

После более 10 лет молчания всемирно известная французская группа Telepopmusik, которая является номинантом на Грэмми, наконец представала свой новый долгожданный альбом. Все фанаты обратили внимание на то, что титульным релизом стала песня "Dreams" — клип к которой рассказывает о жизни и мечтах припятчан и является частью проекта "Звуки Чернобыля", к которому уже присоединились Сергей Михалок, Александр Чемеров, Стасик и самый известный битбоксер мира — DUB FX, информирует ONLINE.UA.

"После того, как минисериал HBO стал хитом, аварией на ЧАЭС начали интересоваться все больше людей. Однако, страстные поклонники сериала иногда забывают, что Чернобыль — это большая трагедия, которая произошла на самом деле, и что нам нужно с уважением относиться к ней. В видео "Dreams", при поддержке ARTEFACT, мы пытались расставить все точки над "i", прослеживая историю Припяти до, во время и после аварии. У нас получилась трогательная и эстетическая дань жизням, которые изувечил взрыв", — прокомментировал новую видеоработу участник группы Кристоф Этье.

В клипе дуэта Telepopmusik можно увидеть редкие кадры из украинских архивов и проследить историю Припяти от пропагандистской мечты, через взрыв на Чернобыльской АЭС и до пустоты города Припять сегодня.

"Мы были с Кристофом в Чернобыле еще во время первого артефакта в 2018 году, его тогда, как и большинство художников, поразила Зона Отчуждения и наш проект. И сегодня мне очень приятно, что его впечатления нашли выход в новой работе легендарных Telepopmusik еще и в заглавном треке альбома, первом за 10 лет", — рассказал медиахудожник, автор проекту ARTEFACT Валерий Коршунов.

На новый сингл и видео работу группы отреагировали не только преданные фанаты артистов, но и музыкальные эксперты. К примеру, известное издание Electronic Groove отметило, что песня "Dreams" стала для них настоящим сюрпризом.

"Мы все помним Telepopmusik с их легендарным "Breathe", в эпоху Moby и Massive Attack. Однако, эта новая песня "Dreams" стала долгожданным сюрпризом. Как и в 2013 году, когда Daft Punk удивил всех нас своей песней "Get Lucky" с участием Найла Роджерса и Фарелла Уильямса, здесь тоже самое чувство. От прослушивания песни появляется стойкое понимание высокого уровня профессионализма артистов и исключительного стандарта качества самого трека. Песня и звучание очень актуальны. Ситуация с релизом дала понять — это возвращение известной группы с новым прогрессивным звучанием. И мы видим результат — он поражает!" -пишет издание Electronic Groove.

Группа Telepopmusik

Как сообщал ONLINE.UA, недавно в сети обнародовали первый трейлер нового документального фильма о Чернобыльской трагедии — "Артефакт Чернобыля". Лента — расследование катастрофы с использованием архивов советских спецслужб.