Аваков срочно обратился к Украине из-за угрозы - что случилось

Накануне мощные пожары охватили отдельные районы Харьковской и Луганской областей. Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что борьба с пламенем успешно продолжается состоянию на четверг, 3 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

Согласно обнародованным данным, в ликвидации пожаров привлекли специальную авиацию, мониторинг установил отсутствие открытого огня. Два летали АН-32 П и вертолет Ми-8 ДСНС не выявили угрозы населенным пунктам.

"Пожар приобрела столь стремительного распространения из-за значительных порывы ветра — более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос. В настоящее время 22 домохозяйства пострадали от огня, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома", — пояснил Аваков.

Он отметил, уже 3 сентября состоится экстренное заседание специальной комиссии, которая решит судьбу материальной компенсации людям, которые подверглись повреждению имущества за чрезвычайной ситуации.

"Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию — примерно 300 000 гривен. Люди, которые пострадали меньше — получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", — подчеркнул министр.

Он пояснил также, в случае исчезновения в огне документов, следует обратиться с их перечнем к представителям МВД и Харьковской ОГА.

Как сообщал ONLINE.UA, сразу в двух украинских регионах в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары. Президент Владимир Зеленский по поводу этой угрозы созвал срочное совещание — он находился в этот день именно на Харьковщине. Огонь охватил сотни гектаров, известно о пострадавших дома.