Жертвы войны на Донбассе - ООН обновила шокирующую статистику

Война на Донбассе, которую решил русский агрессор, продолжается более 6 лет, с весны 2014-го . За этот период ее жертвами стали более 13 000 человек — согласно статистике Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что эксперты ООН вели статистику от 14 апреля 2014 до 31 июля 2020 году.

"УВКПЧ оценивает общее количество жертв (жертвами ООН называет и погибших, и раненых — ред.), Связанных с конфликтом в Украине (с 14 апреля 2014 до 31 июля 2020 года), в 42 000-44 000: 13 100— 13300 убитых (не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014; примерно 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных группировок) и 29 500-33 500 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военнослужащих и 12 700-13 700 членов вооруженных формирований)", — отметили в ООН.

За весь период противостояния доля гражданских жертв составляет от 25 до 26%, аналогичное распределения наблюдается среди пострадавших.

"Однако следует отметить, что эта пропорция существенно изменилась с годами: с 33-34 процентов в 2014 году (один мирный житель убит на двух украинских солдат или членов вооруженных формирований) до 4-5 процентов в 2019-2020 годах: один случай гибели мирного жителя... на 20-22 погибших украинских военных или членов вооруженных группировок в результате обстрелов, огня из стрелкового оружия и инцидентов, связанных с минами", — обратили внимание эксперты.

В статистике содержатся смертельные случаи среди военнослужащих, которые не связаны непосредственно с боями — это ДТП, неосторожного обращения с оружием, болезни, убийства и самоубийства. Доля этих инцидентов достигает 30%.

Как сообщал ONLINE.UA, боевики угрожают уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе — 22 июля, несмотря на то, что сами ежедневно используют режим тишины для укрепления собственных позиций, неоднократно подтверждала Украинская разведка и СММ ОБСЕ.