Жертвы войны на Донбассе - ООН обновила шокирующую статистику

Война на Донбассе, которую решил русский агрессор, продолжается более 6 лет, с весны
Отмечается, что эксперты ООН вели статистику от 14 апреля 2014 до 31 июля 2020 году.
"УВКПЧ оценивает общее количество жертв (жертвами ООН называет и погибших, и раненых — ред.), Связанных с конфликтом в Украине (с 14 апреля 2014 до 31 июля 2020 года), в 42 000-44 000: 13 100— 13300 убитых (не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014; примерно 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных группировок) и 29 500-33 500 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военнослужащих и 12 700-13 700 членов вооруженных формирований)", — отметили в ООН.
За весь период противостояния доля гражданских жертв составляет от 25 до 26%, аналогичное распределения наблюдается среди пострадавших.
"Однако следует отметить, что эта пропорция существенно изменилась с годами: с 33-34 процентов в 2014 году (один мирный житель убит на двух украинских солдат или членов вооруженных формирований) до 4-5 процентов в 2019-2020 годах: один случай гибели мирного жителя... на 20-22 погибших украинских военных или членов вооруженных группировок в результате обстрелов, огня из стрелкового оружия и инцидентов, связанных с минами", — обратили внимание эксперты.
В статистике содержатся смертельные случаи среди военнослужащих, которые не связаны непосредственно с боями — это ДТП, неосторожного обращения с оружием, болезни, убийства и самоубийства. Доля этих инцидентов достигает 30%.
Как сообщал ONLINE.UA, боевики угрожают уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе — 22 июля, несмотря на то, что сами ежедневно используют режим тишины для укрепления собственных позиций, неоднократно подтверждала Украинская разведка и СММ ОБСЕ.