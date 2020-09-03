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Названа самая богатая женщина в мире - во сколько оценивается ее состояние

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Названа самая богатая женщина в мире - во сколько оценивается ее состояние Маккензі Скотт (фото — facebook.com/MacKenzie-Scott)

Владелица LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Майерс потеряла лидероство в рейтинге богатейших женщин мира. Ее обошла бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маккензи Скотт в связи с ростом акций Amazon достигло 68 миллиардов долларов, что на 1,2 млрд больше, чем состояние Беттанкур-Майерс. Кто еще входит в список самых богатых женщин мира, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

Как известно, Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись еще в апреле 2019 года после 25 лет брака. При разводе супруга богатейшего человека в мире получила 4% акций Amazon, которые на тот момент стоили около 38,3 млрд долларов. Еще в начале 2020 года Маккензи Скотт входила в первую десятку самых богатых женщин. Но благодаря тому, что за последние три месяца акции Amazon выросли почти на 30%, состояние бывшей жены Безоса резко увеличилось.

В список самых богатых женщин мира также входят: 70-летняя Элис Уолтон — единственная дочь основателя сети супермаркетов Walmart Сэма Уолтона (ее состояние оценивается в 63,6 млрд долларов), Жаклин Марс, которойпринадлежит треть крупнейшего мирового производителя сладостей Mars Inc (43,1 млрд долларов), Джулия Кох — вдова основателя Koch Industries (57,5 млрд долларов).

Важно отметить, что после резкого увеличения состояния Маккензи Скотт поднялась на 12-е место в рейтинге самых богатых людей мира, в котором ее бывший муж занимает первую позицию. На данный момент состояние Джеффа Безоса оценивается в 207 миллиардов. Безос является первым человеком в истории, чье состояние достигло и превысило 200 млрд, почти половину из которых он заработал в период пандемии коронавируса, так как акции компании Amazon подорожали почти на 55%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас он даже обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга. По состоянию на 1 сентября Маск владеет состоянием в 115 миллиардов долларов США, благодаря внезапному подорожанию акций Tesla.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Джефф Безос, Маккензи Скотт, самые богатые люди мира, рейтинг, статок
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