27 стран готовят крайне неприятный сюрприз для Путина - первые подробности

Главный соперник главы Кремля Владимира Путина, российский оппозиционер Алексей Навальный уже больше недели находится на лечении в Германии. 2 сентября официально стало известно, что эксперты лаборатории Бундестага нашли в его организме остатки боевого яда из группы "Новичок". После этого команда Ангелы Меркель сразу же обратилась к Кремлю с требованием немедленно объяснить, что же произошло с оппозиционером. Для этого МИД ФРГ немедленно вызвало российского посла для обсуждения ситуации на фоне новых данных. Уже 3 сентября стало известно, что 27 стран-членов ЕС готовят совместное заявление после подтверждения правительства Германии, что Навального отравили "Новичком". Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал журналист Рикард Джозвяк, передает ONLINE.UA.

"Германия сегодня утром проинформировала послов ЕС относительно Навального. Сейчас главное — увидеть реакцию России. Совместное заявление 27 стран-членов по этому вопросу появится позже в течение дня", — сообщил Рикард Джозвяк.

Стоит обратить внимание на то, что еще накануне ключевые чиновники ЕС выступили с решительными заявлениями в связи с подтверждением правительства Германии о том, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Так, глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель в своем заявлении жестко раскритиковал российские власти и напомнил про необходимость привлечь виновных к ответственности. Кроме того, лидер Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального "подлым и трусливым поступком" и призвала наказать виновных. После этого также глава Европейского совета Шарль Мишель осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального и призвал российские власти к надлежащему расследованию.

Также важно понимать, что команда Ангелы Меркель неожиданно заявила о том, что нужно остановить строительство Северного потока-2 из-за новых данных об отравлении Навального.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команда американского лидера Дональда Трампа мгновенно отреагировала на новую шокирующую новость про российского оппозиционера Алексея Навального.