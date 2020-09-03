Это из Украины - Лукашенко возмутил новыми обвинениями против соседей

Президент Александр Лукашенко выступил с новыми обвинениями в "организаторов" протестов в Беларуси, которые якобы координируют кризис из-за рубежа. Он утверждает, что отношение к "раскачки" Украина, Польша, Чехия и Литва. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на президентскую администрацию.

По словам одиозного политика, именно зарубежный фактор пока — главный во время протестов, которые продолжаются почти 4 недели.

"Оно (внешнее вмешательство — ONLINE.UA) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе, — сказал он. — Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси. Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара", — заявил Лукашенко.

В то же время президент считает, что ситуация не выйдет из-под контроля, якобы, потому что у людей есть работа. Он выразил благодарность российской стороне за поддержку, которую на Западе называют открытым вмешательством в дела республики — особенно по сравнению с политикой других стран в отношении Беларуси.

"Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено ее переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября выступил с новой шокирующим заявлением. Он стал утверждать, что на территории Беларуси находятся натренированные в Украине радикалы.