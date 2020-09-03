Лукашенко бесстрашно бросил публичный вызов Меркель - что он задумал

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко 3 сентября шокировал весь мир очередным резонансным заявлением — он публично обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель во лжи относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. По словам Лукашенко, белорусская разведка перехватила разговора официальных Варшавы и Берлина по поводу отравления Навального, в котором шла речь о реакции на ситуацию Меркель. Лукашенко заявил, что содержание разговора якобы доказывает, что никакого отравления Навального не было. Эту запись он обещает передать в ФСБ РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Белта.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель о том, что Навальному хотели закрыть рот, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси — ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", — заявил Лукашенко.

При этом отравление Навального Лукашенко традиционно связал с протестами в Беларуси, в которых он обвиняет Запад. По его мнению, власти Германии во главе с Меркель пользуются этой ситуацией, "чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

"Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкинымнадо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст. Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Одна тоже цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". Здесь и о Беларуси разговор есть. Я вам оставлю его, вы прочитаете", — заявил Лукашенко.

Напомним, о том, что Навального отравили ядом "Новичок", стало известно накануне, 2 сентября. Это подтвердили результаты исследования анализов российского оппозиционера, проведенного спецлабораторией Бундесвера. Канцлер Германии Ангела Меркель уверила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений. Она считает, что Навального хотели заставить замолчать, поэтому считает его отравление — попыткой убийства. Меркель добавила, что в связи с отравлением Навального есть сложные вопросы, ответить на которые могут только в Москве.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. На данный момент он проходит лечение в клинике Берлине.

Стоит обратить внимание на то, что примерно через 2 часа после того, как врачи в Берлине официально сообщили, что Навального, вероятно, отравили, Меркель обратилась к Путину. Она потребовала "срочно и полностью расследовать этот акт и выявить причастных к этому". Скорость, с которой она ответила, как считают политические эксперты, была для Кремля сигналом о том, насколько серьезно Меркель воспринимает инцидент.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что во Франции заняли позицию Германии и выступили против Путина и его команды. Во французском МИД призвали Кремль без промедления установить обстоятельства, при которых было использовалось нервно-паралитическое вещество против Навального.