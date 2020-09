Издание New York Post назвало Киев "Россией" - все детали громкого скандала

Влиятельные политики и иностранные СМИ довольно часто оказываются в эпицентр громких скандалов из-за провокационных заявлений об Украине и оккупированном Крыме, а также Донбассе, где уже 6 год подряд не утихает война. На этот раз публично опозорилось всемирно известное американское издание New York Post — отмечается, что оно ошибочно отнесло украинскую столицу, Киев, к России. Новость ресурс опубликовал 2 сентября и в течение многих часов просто игнорировал эту ошибку. Только 3 сентября, после того, как на нее обратили внимание читатели СМИ и украинские медиа, New York Post наконец удалил ложную информацию, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что в материале ресурса говорилось об украинке в "Борисполе", которая решила подышать свежим воздухом на крыле самолета.

"Этой перегретой женщине захотелось сойти с рейса в России. Поэтому она решила охладиться, забравшись на крыло", — написали в New York Post.

Однако уже в следующем абзаце можно увидеть, что самолет прилетел из Турции в Киев.

По состоянию на 14:00 3 сентября эту ошибку уже исправили, однако украинские журналисты успели сделать скриншот публикации до ее редактирования.



Скандальная ошибка New York Post — скриншот

Стоит обратить внимание на то, что издание The Sun, на которое ссылается New York Post, отмечает, что инцидент произошел в столице Украины — Киеве. Именно поэтому возникает очень много вопросов, ведь у американского издания были все важные данные и подробности о событии. Откуда взялась эта позорная ошибка — в New York Post до сих пор не объяснили.

Напомним, недавно известное французское издание Le Monde обнародовало интерактивную карту, которая демонстрировала распространение коронавируса COVID-19 — Крым на ней обозначили как российский регион. На этой карте при наведении курсором на определенную страну выделяется вся его территория. Именно так полуостров определяется российским. При наведении на Украине она сказывается лишь с материковыми регионами — без Крыма. Ошибку уже исправили — теперь остались только скриншоты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Светлана Тихановская удивила новым заявлением об украинском Крыме.