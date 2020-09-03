Намеренный поджог - штаб ООС шокировал новостями о сокрушительных пожарах

ДСНС, военнослужащие и МВД уже второй день борется против пламя, вспыхнувшее в Луганской и Харьковской. Штаб Операции Объединенных сил увидел в масштабном инциденте признаки поджога. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр командования.

По обнародованным данным, подразделения ООС также участвуют в ликвидации пожара.

"Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачева-Лопаскино-Трехизбенка. Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно. Задача Объединенных сил — минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения", — отметили в штабе.

Командование отметило объявления высокого уровня пожарной опасности, из-за чего привлекли большое количество личного состава вместе с техникой.

"Борьба с огненной стихией продолжается. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ДСНС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты. В районе между станицей Луганской и Болотенним пожар в почти 10 гектаров локализованы. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет", — добавил штаб.

Известно, что площадь возгорания недалеко от населенных пунктов Лобачево и Лопаскино достигает 950 гектаров.

Как сообщал ONLINE.UA, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что борьба с пламенем успешно продолжается состоянию на четверг, 3 сентября.