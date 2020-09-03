Новости

Лента новостей

Намеренный поджог - штаб ООС шокировал новостями о сокрушительных пожарах

Проиcшествия | Читати новину українською
Намеренный поджог - штаб ООС шокировал новостями о сокрушительных пожарах Пожежі (фото — facebook.com)

ДСНС, военнослужащие и МВД уже второй день борется против пламя, вспыхнувшее в Луганской и Харьковской. Штаб Операции Объединенных сил увидел в масштабном инциденте признаки поджога. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр командования.

По обнародованным данным, подразделения ООС также участвуют в ликвидации пожара.

"Первые очаги возгорания были зафиксированы на рубеже Счастье-Лобачева-Лопаскино-Трехизбенка. Характер возникновения эпицентров горения и их распространения свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился сразу в нескольких местах одновременно. Задача Объединенных сил — минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения", — отметили в штабе.

Командование отметило объявления высокого уровня пожарной опасности, из-за чего привлекли большое количество личного состава вместе с техникой.

"Борьба с огненной стихией продолжается. Вооруженные Силы Украины вместе с представителями ДСНС и другими подразделениями Объединенных сил отрезают пути распространения огня на населенные пункты. В районе между станицей Луганской и Болотенним пожар в почти 10 гектаров локализованы. Угрозы распространения в направлении населенного пункта Станица Луганская нет", — добавил штаб.

Известно, что площадь возгорания недалеко от населенных пунктов Лобачево и Лопаскино достигает 950 гектаров.

Как сообщал ONLINE.UA, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что борьба с пламенем успешно продолжается состоянию на четверг, 3 сентября.

Согласно обнародованным данным, в ликвидации пожаров привлекли специальную авиацию, мониторинг установил отсутствие открытого огня. Два летали АН-32П и вертолет Ми-8 ДСНС не выявили угрозы населенным пунктам.

Источник: ONLINE.UA
Теги: пожары, Луганская область, Харьковская область, Украина, присшествия, штаб, ООС, АТО, боевики, ОРДЛО, Донбасс
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 128228 +2430
Выздоровели 59676 +859
Летальные 2710 +54

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 03.09.2020

Онлайн референдум
  • Полгода с коронавирусом: продолжаете ли вы соблюдать карантин?
  • Да Нет

    Ответили 5255

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...