Решение принято - глава НБУ порадовал украинцев прекрасной новостью

Руководство Национального банка неожиданно для всех приняло решение сохранить учетную ставку в Украине на уровне 6%, поскольку сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях текущей умеренной инфляции и высокой неопределенности из-за пандемии коронавируса. С такой прекрасной новостью выступил глава НБУ Кирилл Шевченко 3 сентября в ходе брифинга относительно решений правления Национального банка по монетарной политике. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт регулятора.

"Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и мире. Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от темпов экономического восстановления", — сообщил Шевченко.

Шевченко пояснил, что ставка в 6% должна обеспечить баланс между достижением умеренной инфляции и стимулированием экономики после коронавирусного кризиса. При этом он предупредил, что учетная ставка может быть еще больше снижена.

"Но в случае негативного влияния коронавируса на внутренний спрос и деловую активность, НБУ будет готов придать экономике дополнительного импульса", – заявил глава НБУ.

Напомним, снижение учетной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике — чем выше ставка, тем дороже доступ к деньгам. А это значит, что кредиты для юридических и физическиз лиц будут дешевле, а цены в стране будут расти умеренно.

Как известно, Нацбанк снизил учетную ставку до 6% еще 12 июня — это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины. На таком уровне ее планируют удерживать до конца 2020 году, а в 2021 году повысить до 6,5%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава НБУ сделал важное предупреждение украинцам относительно кредитов.