Вирус не спал - ЕС бьет тревогу на фоне новой угрозы

В Евросоюзе призвали не сокращать сроки карантина для людей, которые подхватили коронавирус
По словам експертка, в Европе сейчас можно наблюдать уровень заболеваемости аналогичный марту.
"Вирус не спал все лето. Он не ушел в отпуск. Мы почти вернулись к цифрам, которые мы видели в марте", — пояснила Аммон.
На этой неделе зарегистрировано 46 случаев на 100 тысяч человек. Согласно статистике ECDC, количество больных 100000 населения начала неуклонно расти именно в первом месяце весны — около 40 случаев. Уже в апреле этот показатель увеличился до 70 на 100 тысяч.
Аммон заметила, рост в последние недели частично связано с большими объемами тестирования. Новые случаи пока в основном — молодые люди, это в определенной степени стабилизировало количество госпитализаций и нагрузки на врачей.
Впрочем, одновременно растет и количество людей в больницах — это говорит о вспышках среди людей третьего возраста, как весной.
Около 3-4% случаев демонстрируют симптомы именно в течение 14 дней, поэтому нежелательно менять сроки обязательной изоляции. Именно такое решение приняли в Польше — там снизили карантин до 10 дней.
Количество общих случаев
Как сообщал ONLINE.UA, недавно в издании EEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology обнародовали шокирующее исследование сотрудников Лаборатории Линкольна при Массачусетском технологическом институте — ученые впервые заметили изменения в голосе бессимптомных носителей коронавируса.