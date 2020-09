Вирус не спал - ЕС бьет тревогу на фоне новой угрозы

В Евросоюзе призвали не сокращать сроки карантина для людей, которые подхватили коронавирус COVID-19 . Руководитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон объяснила всю опасность такого решения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Euractiv.

По словам експертка, в Европе сейчас можно наблюдать уровень заболеваемости аналогичный марту.

"Вирус не спал все лето. Он не ушел в отпуск. Мы почти вернулись к цифрам, которые мы видели в марте", — пояснила Аммон.

На этой неделе зарегистрировано 46 случаев на 100 тысяч человек. Согласно статистике ECDC, количество больных 100000 населения начала неуклонно расти именно в первом месяце весны — около 40 случаев. Уже в апреле этот показатель увеличился до 70 на 100 тысяч.

Аммон заметила, рост в последние недели частично связано с большими объемами тестирования. Новые случаи пока в основном — молодые люди, это в определенной степени стабилизировало количество госпитализаций и нагрузки на врачей.

Впрочем, одновременно растет и количество людей в больницах — это говорит о вспышках среди людей третьего возраста, как весной.

Около 3-4% случаев демонстрируют симптомы именно в течение 14 дней, поэтому нежелательно менять сроки обязательной изоляции. Именно такое решение приняли в Польше — там снизили карантин до 10 дней.

Количество общих случаев COVID-19 достигла в мире 26 миллионов.

