Бесстыдно блокирует санкции - у Путина появился новый защитник на международной арене

3 сентября официально стало известно о том, что Кипр начал блокировать принятие санкций Европейского союза, которые власть ЕС намерена ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году. Эту информацию подтвердил журналистам Рикард Джозвяк. По его словам, сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter журналиста.

Стоит обратить внимание на то, что еще 2 года назад Европейский Союз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

"Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписок депутатов немецкого парламента", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, ФРГ подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, что считается связанной с командой главы Кремля Владимира Путина и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Как уже упоминалось ранее, в марте 2018 эта группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

"В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ. Глава МИД Германии в августе заявлял, что Германия рассчитывает наложить санкции на граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул", — напоминают немецкие СМИ.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 27 стран-членов ЕС готовят неприятный сюрприз команде Владимира Путина после подтверждения правительства Германии, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком".