ОБСЕ бьет тревогу из-за ситуации на Донбассе - что случилось

Очередное заседание ТКГ по Донбассу закончилось провалом из-за скандала, который устроила команда российского президента Владимира Путина. Представители Кремля наотрез отказалсь обсуждать все запланированные вопросы, пока официальный Киев не примет угодное Кремлю решение по выборам в ОРДЛО. В ОБСЕ отреагировали на ситуацию. Представители миссии бьют тревогу, отмечая, что пока команда Путина препятствует принятию важных решений, боевики продолжают минировать территорию, что несет опасность мирным жителям. Об этом говорится в последнем отчете ОБСЕ, передает ONLINE.UA.

"28 августа на западной окраине микрорайона Трудовское в Петровском районе н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) БПЛА СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 10 противотанковых мин, установленных в 2 ряда и заблокировавших дорогу, ведущую на запад к н. п. Марьинка (подконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). По оценке, эти мины принадлежали вооруженным российским формированиям", — говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ, которые отметили, что еще неделю назад этих мин не было.

В ОБСЕ напомнили, что с начала войны на Донбассе, которую Россия ведет против Украины, уже более 650 человек на Донбассе погибли при взрыве мин, а более 1,5 тысяч человек получили ранения. Поэтому в ТКГ добиваются принятия решений о разминировании, что пытается заблокировать Кремль.

Как известно, несмотря на устроенный командой Путина на заседании, ТКГ удалось достигнуть ряда договоренностей. В частности, было согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Как известно, на предыдущем заседании ТКГ по Донбассу глава делегации Леонид Кравчук решил пойти на уступки Кремлю, который требует проведения местных выборов в ОРДЛО. Он уже подал соответствующее предложение в Верховную Раду, где должны принять решение об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября. Но в Кремле требуют, чтобы эти изменения были внесены в постановление немедленно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ТКГ прояснили ситуацию относительно скандальных заявлений Фокина о Донбассе. В украинской делегации уверили, что слова Фокина исказили и текст был подан в двусмысленном значении.