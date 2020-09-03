Глобальное потепление - ученые поразили новым интересным исследованием

Авиаперевозки на протяжении многих лет обвиняли в катастрофическом воздействии на климат, даже Грета Тунберг отказалась путешествовать по воздуху. Ученые выяснили, какая именно доля в выбросах углекислого газа принадлежит самолетам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Atmospheric Environment.

По обнародованным данным, группа состояла из представителей Европы, США, Китая. Они пришли к выводу, что авиации принадлежит около 3,5% от человеческого вклада в выбросы.

Исследование коснулось периода с 2018 до 2020 года, ученые проанализировали факторы сгорания топлива, формирования оксидов азота, загрязнение атмосферы сажей, возникновения конденсационного следа.

Крупнейшим фактором глобального потепления со стороны авиации стали не непосредственно углеродные выбросы, однако облака, которые появляются после полетов и мешают рассеиваться теплую с поверхности.

С 1940 года самолеты выбросили в атмосферу 32,6 миллиарда тонн углекислого газа, это около 1,5% от общего объема выбросов за указанный период. Почти половина от этого количества зафиксирована в течение последних 20 лет.

Специалисты заметили, подобные оценки давали в 1999, 2005 и 2009 роках.Нарази они получены впервые соответствии новым рекомендациям Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

"Теперь вклад авиации в изменения климата можно будет непосредственно сравнить с другими секторами экономики, такими как морские и наземные перевозки или производство энергии, поскольку все они делаются исходя из концепции "эффективного радиационного прогрева", — цитирует журнал профессора Дэвида Ли, одного из авторов труда.

Как сообщал ONLINE.UA, американские ученые установили, что изменения климата и, соответственно, накопления парниковых газов повлияло на жизнь деревьев. Они начали быстрее расти и сейчас поглощают большие объемы углекислого газа.