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У Путина внезапно изменили позицию по Донбассу - Кремль сделал заявление

Политика | Читати новину українською
У Путина внезапно изменили позицию по Донбассу - Кремль сделал заявление Дмитро Пєсков (фото — kremlin.ru)

В команде украинского лидера Владимира Зеленского готовятся к встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров, которая должна состояться до 10 сентября. Но в Кремле внезапно заявили, что окончательная дата еще не определена, так как для этого нужно согласовать графики. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина официально подтвердил, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но не уточнил, готовы ли представители главы Кремля принять в ней участие в ближайшие дни. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Пока не могу сказать, согласовали ли все помощники свои графики. Я знаю, что действительно обсуждается возможность проведения такой встречи, но для этого необходимо согласовать графики всех помощников", — заявил Песков.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нормандская встреча на уровне лидеров нормандской четверки с участием главы Кремля Путина состоится до конца сентября. Но эта встреча возможна только после переговоров в нормандском формате советников лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Важно отметить, что еще в конце июля официальная Москва заявила, что выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств. Тогда заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться. Официальный Киев тогда заявил, что пока не видит оснований говорить о разрушении нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч. В августе Кремль внезапно изменил позицию — в Москве неожиданно начали готовится к встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Зеленского выступили с важным заявлением относительно ОРДЛО. Представитель ТКГ считает, что Украине на предстоящих нормандских переговорах нужно будет сделать сложный выбор.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Россия, агрессия России против Украины, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, АТО, ООС, нормандские переговоры, Кремль, Дмитрий Песков
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Обновлено:17:11, 03.09.2020

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