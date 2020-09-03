Люди Путина экстренно прибыли в Беларусь - причина шокирует

3 сентября член команды главы Кремля Владимира Путина и действующий премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с неожиданной новостью — он официально сообщил о том, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему "Союзному государству". По его словам, практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня. Об этом Михаил Мишустин рассказал на встрече в Минске с и.о. президента Беларуси Александром Лукашенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мерами экономического характера, о которых мы договаривались", — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, он отметил, что стороны обсуждают снятие барьеров в торговле, расширение сотрудничества в культуре, спорте, здравоохранении, энергетике, промышленности.

Что важно понимать, уже два года подряд команда главы Кремля Владимира Путина требует от президента Беларуси Александра Лукашенко, которого не считает легитимным международное сообщество, реальных шагов в сторону более глубокой интеграции двух стран, связанных договором 1999 года о создании Союзного государства России и Беларуси. Стоит обратить внимание на то, что 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных Лукашенко выборов президента. Политические аналитики опасаются, что Лукашенко может "сдать независимость" страны в обмен на поддержку президента РФ Владимира Путина.

Напомним, также недавно стало известно, что Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе. Известный политик Дональд Туск рассказал, что именно таким образом диктатор делал вид, что пытается остановить команду главы Кремля Владимира Путина и агрессию РФ против Украины.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец", — заявил Туск.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко начал публично угрожать санкциями странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии.