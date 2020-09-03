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Зависит от России - Меркель поставила жесткий ультиматум Путину

Мир | Читати новину українською
Зависит от России - Меркель поставила жесткий ультиматум Путину Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Немецкое правительство вместе с Евросоюзом совместно наблюдает за реакцией Кремля на вести об отравлении оппозиционера Алексея Навального боевыми веществами. Именно от нее зависит позиция Брюсселя и Берлина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам федеральной канцлера Ангелы Меркель, речь идет прежде всего о согласии российской стороны сотрудничать в расследовании.

"Многое зависит от реакции российского правительства", — подчеркнула Меркель.

20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за чего его ввели в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверяет, политика умышленно отравили.

Сейчас он находится на лечении в берлинской клинике. Немецкие больницы накануне объявили — причиной отравления стала боевая яд, она относится к группе "Новичок" — вещества, которое уже упоминалась в контексте России и попыток убийства.

Интересно, что российские врачи долгое время заявляли — следов отравления в организме Навального они не нашли. Также несколько дней после инцидента российские власти отказывалась начинать расследование, поскольку никаких противоестественных событий, связанных с оппозиционером, не произошло.

Как сообщал ONLINE.UA, глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас выступил с новой громким заявлением — он заговорил о том, что сейчас видит "темные облака" в отношениях Европы с Россией. Кроме того, известный политик неожиданно добавил, что очень важно для международного сообщества сохранить конструктивные отношения с официальной Москвой.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ангела Меркель, полмтика, Германия, Россия, Алексей Навальный, Владимир Путин, отравления
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