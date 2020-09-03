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Недопустимая ситуация - Зеленский жестко отреагировал на громкий скандал

Украина | Читати новину українською
Недопустимая ситуация - Зеленский жестко отреагировал на громкий скандал Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В Украине возник новый громкий скандал из-за ситуации с коронавирусом. Оказалось, главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине заставляют персонал скрывать факты заражения коронавирусом, поскольку боятся административного наказания для больниц. О скандальных инцидентах доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому, который жестко отреагировал на ситуацию. 3 сентября на традиционном селекторном совещании украинский глава поручил главе Минздрава безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавируса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавируса", — подчеркнул Зеленский.

Президент также потребовал отчета относительно обеспечения школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку поступает много информации об их недостаточном количестве в школах. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверил его, что в областных центрах учебные учреждения полностью обеспечены всем необходимым для защиты детей от коронавирусной инфекции. Зеленский в свою очередь настойчиво попросил принять во внимание информацию по защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах.

Украинский глава также попросил доложить, как влияет процесс обучения на распространение коронавирусной инфекции среди детей. Глава правительства ответил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, что почти в половину больше по сравнению с летним периодом.

"За минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания детей, хотя обычно летом эта цифра составляла около 100 человек. Однако, это повышение за 2 сентября не является показательным о влиянии начала обучения на распространение COVID-19", — пояснил Шмыгаль.

Глава Кабмина уточнил, что после первых двух недель занятий в школе правительство проведет аудит и сделает выводы, насколько безопасным является обучение в школах.

Напомним, 1 сентября в Украине стартовал учебный год. Почти во всех городах Украины, кроме тех, которые находятся в красной зоне, ученики пошли в школу. Учебный процесс в этом году проходит по новым правилам с учетом противоэпидемических правил Минздрава.

Как сообщал ONLINE.UA, всего 3 сентября в Украине зафиксировали 2430 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 128228 человек, из них 2710 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Украина, скандал, Владимир Зеленский, больницы, Минздрав, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:17:11, 03.09.2020

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