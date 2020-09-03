Мы уже развернули половину армии - Лукашенко выступил с новыми угрозами

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, выступил с новым громким заявлением — он признался, что уже развернул практически половину своей армии. По его словам, главная причина — сложная ситуация на западе, на границе с Евросоюзом. Кроме того, скандальный политик отметил, что армия страны взяла под контроль границу с Литвой и Польшей. Об этом белорусский диктатор сообщил во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское государственное информационное агентство "БЕЛТА".

Лукашенко обратил внимание на то, что РФ прекрасно видит, что происходит в его государстве, ну а Беларусь видит, что происходит в России.

"Мы вынуждены были отвечать, когда увидели недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого есть все доказательства, как бы они не оправдывались", — заявил диктатор.

Александр Лукашенко начал публично жаловаться на то, что НАТО вроде перебросило из глубины американской подразделение к границам Беларуси. В частности, говорится о 16 — 18 самолетах F-16 .

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", — добавил скандальный политик.

По его словаи, спокойной жизни не будет. Он также отметил, что "Беларусь — полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость".

Недавно также Лукашенко заявлял, что на территории соседних с Беларусью стран происходят увеличение вооруженного компонента и эскалация — там вроде проходят военные учения НАТО. Речь идет о Польше и Литве.

"Танки и самолеты — на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. Натовские войска звенят гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны",

— подчеркнул Лукашенко во время митинга 16 августа.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно стало известно о шокирующих планах Лукашенко относительно Украины.