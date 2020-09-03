Зеленский принял важное решение относительно военнослужащих - уже подписан указ

3 сентября украинский глава Владимир Зеленский подписал указ №372/2020 , которым изменил некоторые положения о прохождении военной службы в Украине. Документ уже опубликовал на сайте главы государства. Указом президент утвердил, что отпуск военнослужащих по беременности и родам и по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Время пребывания военнослужащего в отпуске в связи с беременностью и родами, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске по уходу за ребенком, который нуждается в домашнем уходе, продолжительностью, определенной в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в документе.

Отмечается, что своим указом Зеленский внес изменения в положения о прохождении военной службы в Службе внешней разведки, Управлении государственной охраны, Службе безопасности, Вооруженных Силах, Государственной специальной службе транспорта, Государственной пограничной службе, Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Напомним, призыв на военную службу в 2020 году проходит по новым правилам. В соответствии с указом президента, обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет смогут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генштаб хочет сократить количество срочников на осенний призыв 2020.