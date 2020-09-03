Новая жертва - шокирующие новости поступили от штаба ООС

К борьбе с пожарами, которые вспыхнули в отдельных районах Луганской и Харьковской областей, привлекли военнослужащих и авиацию. Штаб Операции Объединенных сил на второй день ликвидации раскрыл неутешительные подробности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба.

По официальным данным, до недавнего времени военнослужащий считался без вести пропавшим.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине, погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время как они тушили пожар, стремительно приближалась к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", — отметили в штабе ООС.

Командование выступило с официальным соболезнованиями к семье и всех близких погибшего.

Напомним, мощное пламя вспыхнуло сразу в двух регионах накануне в среду, 3 сентября. Президент Владимир Зеленский, который в тот же день посещал Харьковскую, распорядился созвать экстренное совещание.

К месту событий внезапно направил министр внутренних дел Арсен Аваков, который на следующий день проинформировал, что для преодоления пламя власть привлекла даже авиацию. Согласно мониторингу с воздуха 3 сентября огонь уже не угрожает населенным пунктам, хотя до этого он уничтожил несколько домов — уже идет обсуждение о компенсации людям.

Как сообщал ONLINE.UA, ГСЧС, военнослужащие и МВД уже второй день борется против пламени, вспыхнувшее в Луганской и Харьковской областях. Штаб Операции Объединенных сил увидел в масштабном инциденте признаки поджога. Ошеломительные подробности относительно пожаров — по ссылке.