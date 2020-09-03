Зеленский дал Кабмину неотложную задачу - что важно знать

3 сентября стало известно, что глава государства Владимир Зеленский своим указом поставил задачу правительству усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину. Украинский лидер уже подписал соответствующий указ №371/2020. В документе отмечается, что Кабмин с привлечением представителей государственных органов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и депутатов должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения зарплат ИТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ИТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействие детенизации сферы оплаты труда и повышение конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке" , — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ИТ-компаний.

"Кроме этого, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ИТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства. Кабмин также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ИТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда", — добавляют в ОП.

Стоит обратить внимание на то, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на новую угрозу и дал неотложные поручения правительству. Ситуацию с пожарами глава государства взял под личный контроль и поручил Кабмину подготовить помощь украинцам, пострадавшим в результате пожаров.