Новости

Лента новостей

Ждать ли украинцам новый транш от МВФ - официальное заявление НБУ

Экономика | Читати новину українською
Ждать ли украинцам новый транш от МВФ - официальное заявление НБУ Фото з відкритих джерел

Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину. Кроме того, отмечается, что средства от фонда должны поступить до конца текущего года. Эту информацию подтвердил глава НБУ Кирилл Шевченко 3 сентября во время пресс-брифинга в Киеве. Также он рассказал о планах и ожиданиях Нацбанка относительно МВФ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

"Основным предположением нашего прогноза является дальнейшее сотрудничество с МВФ. (...) Мы ждем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", — подчеркнул Кирилл Шевченко.

Кроме того, он уточнил, что средства пойдут на финансирование противоэпидемических мероприятий.

"Также они пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", — заявил глава Нацбанка.

Что важно понимать, 24 августа официально стало известно о том, что Украина и МВФ пока не договорились о выплате второго транша по кредиту — дискуссии между сторонами пока продолжаются. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман обратил внимание на то, что пока неизвестно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований Фонда, а именно от решения миссии и зависит, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом. Он также добавил, что представители фонда требуют выполнения важных условий — это завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе, а также уточнения сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда.

"Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", — заявил Люнгман.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 3 сентября НБУ принял решение сохранить учетную ставку в Украине на уровне 6%.

Источник: Інтерфакс-Україна Теги: НБУ, МВФ, транш МВФ, транш, финансовая помощь, Украина, экономика Украины, кризис
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 128228 +2430
Выздоровели 59676 +859
Летальные 2710 +54

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 03.09.2020

Курс валют 03.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,63
27,69
27,7
EUR
32,69
32,76
32,77
GBP
36,66
36,73
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...