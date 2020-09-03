Ждать ли украинцам новый транш от МВФ - официальное заявление НБУ

Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину. Кроме того, отмечается, что средства от фонда должны поступить до конца текущего года. Эту информацию подтвердил глава НБУ Кирилл Шевченко 3 сентября во время пресс-брифинга в Киеве. Также он рассказал о планах и ожиданиях Нацбанка относительно МВФ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Основным предположением нашего прогноза является дальнейшее сотрудничество с МВФ. (...) Мы ждем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", — подчеркнул Кирилл Шевченко.

Кроме того, он уточнил, что средства пойдут на финансирование противоэпидемических мероприятий.

"Также они пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", — заявил глава Нацбанка.

Что важно понимать, 24 августа официально стало известно о том, что Украина и МВФ пока не договорились о выплате второго транша по кредиту — дискуссии между сторонами пока продолжаются. Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман обратил внимание на то, что пока неизвестно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований Фонда, а именно от решения миссии и зависит, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом. Он также добавил, что представители фонда требуют выполнения важных условий — это завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе, а также уточнения сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда.

"Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by. Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых основан Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", — заявил Люнгман.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 3 сентября НБУ принял решение сохранить учетную ставку в Украине на уровне 6%.