Команда Путина снова опозорилась из-за наглой лжи - скандальные подробности

В оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты украинского полуострова с 24 августа ввели график подачи воды, хотя ранее "власти", который назначил Кремль, уверяли, что все проблемы с водой удастся решить. Скандальная депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и попросила "организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды из Украины в Крым". После этого она заявила, что была "приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека" на свое обращение "по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды". Поклонская утверждала, что ООН чуть ли не признала ее статус, как "представителя Крыма в парламенте России". Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл опровергла эти слова Поклонской. Она напомнила, что позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной, а за проблемы с водой в Крыму полную ответственность несет Россия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"Верховный комиссар получил письмо от Натальи Поклонской, заместителя председателя Комитета по международным делам Госдумы России, в котором выражается обеспокоенность по поводу доступа к воде в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией. В связи с отсутствием доступа УВКПЧ к Крыму, наш директор Отдела полевых операций и технического сотрудничества УВКПЧ ответил г-же Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. Позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и резолюциях 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 Генеральной Ассамблеи о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", – уточнили в ООН ответ Поклонской.

На очередную наглую ложь команды Путина также отреагировала первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппарова. Она считает, что Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за действительное.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020 года ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что крымчане в шоке от решения оккупантов сократить подачу питьевой воды. Они обвиняют оккупантов и российские власти в том, что они шесть лет делали все для того, чтобы вода в Крыму закончилась, так как использовали ее запасы на новостройки и мытье российских танков.