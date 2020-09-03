Хасиды в Украине - власть приняла новое жесткое решение

Украинская власть решилась на выполнение еще одной инициативы, которая остановит хасидов от посещения Умани в условиях карантина. Городское руководство установит ряд специальных пунктов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на мэра Александра Цебрия.

По его словам, пункты отслеживания соблюдения карантина начнут работу 10 сентября.

"Сегодня на внеочередной сессии депутатами УМС было принято важнейшая решение для нашего города" О защите населения г. Умань от острой респираторной болезни COVID-19 и усиления противоэпидемических мероприятий на территории города", — пояснил Цебрий в Facebook.

Согласно его объяснению, в документе говорится о 5 пунктов, которые будут выполнять на упомянутых объектах:

разъяснять противоэпидемические мероприятия;

измерять температуру;

осматривать документы у людей, транспорт, вещи;

оформлять протоколы в случае нарушений;

отслеживать соблюдение изоляции по программе "Действуй дома".

В то же время известно, что городские власти не ограничила себя исключительно такими стационарными пунктами. В Умани будут действовать уже в ближайшее время мобильные группы, которые будут работать в том же направлении.

Напомним, для остановки паломничества хасидов по поводу Рош га-Шана правительство закрыло границы страны иностранцам.

Как сообщал ONLINE.UA, украинское правительство провело в среду, 2 сентября, заседание, на котором принял решение об изменениях в постановление о запрете на въезд для иностранцев. Прежде всего речь идет об усилении режима.

В предыдущем решении о запрете на посещение Украины для иностранцев сроком на один месяц нашли лазейку. Паломники прибывали в Умань благодаря разрешения на транзит, они показывали билет на рейс из другого аэропорта, однако отправлялись в город.