Команда Зеленского жестко поставила Лукашенко на место после его обвинений

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным многие страны, вновь шокировал провокационным заявлением о вмешательстве иностранных государств, среди которых и Украина, во внутренние дела его страны. Как уже упоминалось, с подобными абсурдными обвинениями Лукашенко выступал и ранее, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске. На этот раз в Министерстве иностранных дел Украины посоветовали Беларуси "не искать врагов там, где их нет". Это отмечается в комментарии украинского дипломатического ведомства, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД.

"Исчерпывающий ответ на упреки отдельных политиков о якобы привлечении Украины в организацию протестов в Республике Беларусь была вчера предоставлена министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, в частности, отметил, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси" , — заявили в украинском ведомстве.

Стоит обратить внимание на то, что в связи с "очередным ложным обвинением" во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным Лукашенко, в министерстве призвали белорусских друзей и партнеров "не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков" .

"Не надо искать врагов там, где их нет", — отметили украинские дипломаты.

Что важно понимать 3 сентября Лукашенко сделал еще одно резонансное заявление — он рассказал, что уже развернул практически половину своей армии. Диктатор утверждает, что ключевая причина — сложная ситуация на западе, на границе с Евросоюзом. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что армия страны взяла под контроль границу с Литвой и Польшей. Об этом скандальный политик рассказал во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей", — подчеркнул диктатор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Михаил Мишустин официально сообщил о том, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему "Союзному государству".