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Перспектив не вижу - у Зеленского поразили заявлением о выборах

Политика | Читати новину українською
Перспектив не вижу - у Зеленского поразили заявлением о выборах Разумков та Арахамія (фото — rada.gov.ua)

Перенести местные выборы, которые пройдут в октябре, уже невозможно, утверждает лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, голосования невозможно отложить даже в условиях эпидемии COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика перед журналистами.

По его словам, даже невозможно серьезно обсуждать вероятность переноса.

"Я таких перспектив не вижу. Я несколько раз комментировал. Но я слышал господина Ляшко (главного санитарного врача — ONLINE.UA), господина Степанова (министра здравоохранения — ONLINE.UA). Мне кажется, что это невозможно. Вообще невозможно даже одного процента не существует вероятности", — пояснил лидер фракции.

Арахамия заметил, в санитарного врача и министра есть "своя медицинская мысль" о местных выборах в условиях карантина, однако их невозможно перенести в то же время юридически и с политической позиции.

Напомним, проведение выборов запланировано на 25 октября, старт избирательного процесса предполагается уже скоро — в субботу, 5 сентября.

Карантин в Украине, как известно, пролонгировали минимум до 31 октября. Центральная избирательная комиссия разработала ряд специальных правил для организации голосования, которые могли бы сохранить людей от инфицирования COVID-19.

По состоянию на утро 3 сентября украинские врачи установили 128 228 диагнозов коронавируса COVID-19, из них за предыдущие сутки 2 430.

Как сообщал ONLINE.UA, президентская партия "Слуга народа" провела в понедельник, 31 августа, новый съезд по случаю местных выборов осенью. На этом собрании группировка объявила полный перечень кандидатов в мэры центров областей и других значимых городов. Полный список — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Давид Арахамія, Слуга Народу, местные выборы, полмтика, голосование, Верховная Рада, Украина
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