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В какое время суток организм сжигает больше всего калорий - ученые ошеломили ответом

Наука и медицина | Читати новину українською
В какое время суток организм сжигает больше всего калорий - ученые ошеломили ответом Фото — flickr.com

Иностранные ученые решили узнать, сколько калорий организм человека сжигает в разное время суток. По словам исследователей, в состоянии покоя вечером люди тратят на 10% больше энергии, чем рано утром. Эксперты обращают внимание на то, что их выводы еще раз подтверждают важную роль суточного ритма, когда речь идет о влиянии на обмен веществ. Также новые данные помогают объяснить, почему нарушения ритма сна и питания ведут к набору веса. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Cell Current Biology.

Отмечается, что ученые наблюдали за 7 участниками исследования в лабораторных условиях— они все не знали который час. В помещении отсутствовали часы, не было окон, телефонов и интернета.

"Люди должны были идти в кровать и просыпаться в определенное время. Каждый день это время смещалось на 4 часа позже, что было эквивалентом путешествия на запад через четыре часовых пояса каждый в течение трех недель", — рассказывают ученые.

По словам исследователей, наименьший расход энергии в покое был во время биологической ночи, а наибольшый — через 12 часов вечером. Кроме того, отмечается, что дыхательный коэффициент, показывающий степень усвоения макронутриентов, был минимальным биологическим вечером и самым большим биологическим утром.

"Важно не только что мы едим, но и когда мы едим и отдыхаем. Все это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем и сколько жира сохраняется в организме. Регулярность питания и сна очень важны для общего здоровья", — рассказывают ученые.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что не обязательно отказываться от любимых сладостей во время похудения — некоторые продукты, по утверждению испанских диетологов, не только никак не вредят фигуре, но и являются крайне полезными и важными для организма в период избавления от лишних килограммов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: калории, спорт, наука, исследование, ученые, здоровий образ жизни, фитнес, диеты, похудение
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