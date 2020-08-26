Такого никогда никто не видел - опубликованы новые захватывающие фото Луны

Американский астрофотограф Эндрю МакКарти удивил мир захватывающими фото Луны — подобных снимков, на которых можно рассмотреть поверхность спутника Земли в мельчайших деталях, еще никогда никто не видел. Автор фотографий объединил более 24 тысяч снимков Луны со своего телескопа, чтобы получить фото наивысшего качества в разрешении 85 Мп. Пользователи сети назвали снимки невероятными, передает ONLINE.UA.

"Вы никогда не видели такую Луну, потому что с Земли это невозможно, так как к нашей планете всегда будет обращена одна и та же сторона. Совместив мои собственные фотографии с данными, предоставленными НАСА, Лабораторией реактивного движения и LRO, я смог создать симуляцию того, что мы увидим, если бы Луна повернулась на 180°", — подписал новые фото Луны астроном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrew McCarthy (@cosmic_background) 1 Сен 2020 в 3:21 PDT

На странице автора, кроме новых фото Луны, есть много ярких и интересных фоторабот, связанных не только со спутником Земли, а и с другими космическими объектами. Он запечатляет самые масштабные космические события, которые не всегда можно увидеть с нашей планеты. Среди работ есть снимки пролетающего мимо Земли Юпитера, метеорного потока Персеиды и изображения дальнего космоса, которые захватывают дух.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrew McCarthy (@cosmic_background) 26 Авг 2020 в 2:52 PDT

Напомним, Луна является единственным естественным спутником Земли. Несколько дней назад ученые Университета Мюнстера в Германии выяснили, что Луна несколько моложе, чем считалось ранее. Согласно новым данным, спутник Земли сформировался 4,425 миллиарда лет назад.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что NASA показало заход Солнца на других планетах на невероятных фото и видео, которые не оставили равнодушными ни одного человека, который их увидел.