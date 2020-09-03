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Готовы к разным сценариям - в ЕС ответили на угрозы Лукашенко

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Готовы к разным сценариям - в ЕС ответили на угрозы Лукашенко Польща (фото — wallpaperflare.com)

В польском правительстве не считают реальной угрозу со стороны Беларуси даже на фоне последних заявлений президента Александра Лукашенко. В то же время официальная Варшава готова к противодействию любым сценариям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

По словам министра национальной обороны, непосредственно Минск не представляет угрозы своим соседям.

"На сегодня мы не видим непосредственных угроз. Но речь идет о зоне ответственности России, в которой находится Беларусь. Поэтому надо ждать действий и быть готовыми к различным сценариям", — подчеркнул чиновник.

Впрочем, он обратил внимание на мощную роль России, которая влияет на множество событий в регионе.

"Польша вместе со странами Балтии предложила посредничество, поскольку мы является прекрасным примером осуществления мирной трансформации устройства. Мы хотим делиться нашим опытом", — добавил Блащак.

Министр нацобороны также добавил, что считает урегулирование ситуации в республике пока главной задачей режима Лукашенко. Это возможно, если со стороны власти не будут прибегать к репрессиям, освободят политических заключенных и позволят оппозиционерам вернуться на родину.

Напомним, протесты и беспорядки по всей Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошло голосование на выборах президента. Люди возмутились чрезвычайной "победой" Лукашенко, многочисленными фальсификациями, а позже — жестоком подавлению митингов.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, выступил с новой громким заявлением — он признался, что уже развернул практически половину своей армии. По его словам, главная причина — сложная ситуация на западе, на границе с Евросоюзом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Маріуш Блащак, Польша, Беларусь, армия, Александр Лукашенко, кризис, протесты
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