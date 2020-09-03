Мы готовы - власть Украины резко ответила на угрозы Лукашенко

3 сентября действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным многие страны, набросился с новыми абсурдными обвинениями на Украину — он заявил о вмешательстве во внутренние дела республики, после чего официальный Киев вызвал на консультации своего посла в Минске. На все скандальные заявления политика также мгновенно отреагировала команда украинского лидера Владимира Зеленского. Так, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий Беларуси". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Газета.ua".

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в краткой— и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам украинского дипломата, самый опасный сценарий Беларуси для нашего государства — это укрепление России. Глава МИД подчеркнул, что говорится прежде всего о том, чтобы белорусско-украинскую границу не превратили в зону уязвимости.

Стоит обратить внимание на то, что МИД Украины также уже прокомментировало громкие обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, которые высказал исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко.

"Призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", — подчеркнули украинские дипломаты.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе — об этом рассказал европейский политик Дональд Туск. Он также объяснил, почему белорусский диктатор предлагал это сделать.