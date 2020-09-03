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Уже с 7 сентября - украинцам сделали срочное предупреждение

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Уже с 7 сентября - украинцам сделали срочное предупреждение Фото: pixabay.com

3 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На нем было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19. Какие населенные пункты попали в красную зону, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на министра Кабинета министров Олег Немчинов.

В "красную" зону попали:

  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

В "оранжевой" зоне с 7 сентября будут находиться:

  • Винницкий район Винницкой области;
  • город Луцк и Луцкий район Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинском и Попельнянском районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаразьський, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

Важно напомнить, что во время пребывания района или города в красной зоне местные власти, согласно постановлению Кабмина, должны закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. В "оранжевой" зоне запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнесс-центров, заведений культуры.

Как сообщал ONLINE.UA, 3 сентября количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — за минувшие сутки в стране зафиксировали 2430 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 128228 человек, из них 2710 украинцев умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, красная зона, коронавірус, последние новости о коронавирусе, пандемия, эпидемия
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Обновлено:18:11, 03.09.2020

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