Это чрезвычайно важно - ЕС готовит новый удар по Путину

В литовском правительстве выступили с неожиданным заявлением, которое касается России и отравления оппозиционера Алексея Навального. Официальный Вильнюс хочет обсуждения инцидента на уровне ближайшего саммита Евросоюза. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента Гитанас Науседа.

По его словам, литовские представители выступают с официальной инициативой по этому поводу.

"Литва будет среди тех государств, которые поднимут этот вопрос на саммите ЕС, поскольку это очень важно", — пояснил Науседа.

Накануне в среду, 2 сентября, немецкие эксперты объявили результаты проверки Навального, который находится в одной из клиник Берлина. Они заявили, что в организме оппозиционера нашли следы боевой яда — она относится к группе "Новичок".

Именно с этой отравой связан резонансный инцидент в британском городке Солсбери, где пытались убить Сергея Скрипача — бывшего разведчика Москвы.

Напомним, инцидент с Навальным случился 20 августа, когда он планировал вылететь из Томска в Москву, однако на борту ему стало плохо. Самолет срочно сел в Омске, политика направили в местную больницу — там врачи пытались привязать состояние пациента к каким-то более или менее естественным причинам.

Впоследствии Навального транспортировали в Германию — после многочисленных отказов российских специалистов и обращения жены политика лично к президенту Владимиру Путину.

Как сообщал ONLINE.UA, немецкое правительство вместе с Евросоюзом совместно наблюдает за реакцией Кремля на вести об отравлении оппозиционера Алексея Навального боевыми веществами. Именно от нее зависит позиция Брюсселя и Берлина.

По словам федеральной канцлера Ангелы Меркель, речь идет прежде всего о согласии российской стороны сотрудничать в расследовании.