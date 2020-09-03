Зеленский отстранился от еще одного резонансного скандала - что случилось

Глава государства Владимир Зеленский отказался комментировать обвинения против судей Окружного административного суда Киева, но взял их к сведению — такой ответ дали в Офисе президента Украины. Кроме того, там напомнили, что Конституцией нашей страны установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. По словам представителей команды Владимира Зеленского, это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного Суда и объяснялось в многочисленных комментариях экспертов-юристов. В ОП подчеркивают, что с корпусом этих текстов легко ознакомиться, передает ONLINE.UA.

"Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинением против судей. Даже если рассматривать полномочия в пределах теоретической концепции так называемых скрытых полномочий (inherent powers), что не выписано в Конституцию, все равно кажется сомнительным требование к президенту предоставлять такую оценку. Также президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц. Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями о определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не больше", — говорится в сообщении.

В ОП отметили, что приняли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия.

Команда Зеленского также обратила внимание на то, что после смены власти в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда. Власть надеется, что "эта политическая инвестиция даст соответствующий результат для общества и утверждения принципа верховенства права".

Как сообщал ONLINE.UA, скандально известный судья Павел Вовк останется на отведенной должности — так решил Высший совет правосудия.