Принц Гарри и Меган Маркл удивили мир неожиданным решением - что известно

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, за событиями жизни которых следит весь мир, вновь удивили поклонников. После того, как они перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи, звездные супруги решили основали собственную продюсерскую компанию и уже подписали контракт с Netflix. Для популярного стримингового сервиса, у которого почти 200-миллионная аудитория, внук королевы Елизаветы II и его супруга, герцогиня Сассекская, будут снимать шоу, сериалы и художественные фильмы. Подробности эксклюзивной сделки пока не разглашаются, однако принц Гарри и Меган Маркл пообещали поклонникам, что сосредоточатся на создании контента, который информирует и дает надежду. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на New York Times.

"Гарри и Меган вдохновили миллионы людей по всему миру своей искренностью, оптимизмом и лидерскими качествами. Мы очень гордимся тем, что они выбрали Netflix в качестве своего творческого дома, и мы будем рады делиться вместе с ними историями, которые могут помочь повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире", — прокомментировал решение герцога и герцогини Сассекских исполнительный директор Netflix Тед Сарандос.

Важно отметить, что до заключения контракта с Netflix, принц Гарри и Меган Маркл обсуждали контракты с компаниями Disney и Apple. По данным источника речь шла о сумме примерно в 100 миллионов долларов. Сколько будет платить Netflix членам королевской семьи, пока неизвестно.

Напомним, сейчас Гарри и Маркл живут в Лос-Анджелесе, где пытаются начать новую жизнь вне королевской семьи. С 1 апреля они перестали исполнять обязанности членов семейства Виндзоров. Однако первый год их отдельной жизни считается пробным. Если они захотят, то в течение этого срока смогут вернуться в королевскую семью и вновь начать исполнять все свои королевские обязанности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что СМИ узнали сенсационную новость — по данным западных инсайдеров, Меган Маркл снова беременна и уже сообщила об этом королеве Елизавете II.