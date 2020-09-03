Вражеский режим - путинскому Кремлю выдвинули новые претензии

В Польше расценивают действующий российское правительство не иначе как "враждебный" режим. Этот образа обусловила деструктивная политика президента Владимира Путина, который пренебрегает международным правом и жестоко расправляется с оппонентами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

По его словам, в последнее потрясающим эпизодом стало отравление оппозиционера Алексея Навального.

"Грузия 2008 Крым и Донбасс 2014 года. МH17. Солсбери 2018. Навальный 2020. Сколько еще" колокольчиков "нужно, чтобы осознать, что имеем дело с вражеским режимом? Диалог, партнерство, компромисс — для них это чужие слова. Время сделать выводы", — написал Моравецкий в Twitter.

Напомним, инцидент с Навальным произошел 20 августа. Политик направлялся из Томска в Москву, однако самолету пришлось срочно сесть в омском аэропорту — его известный пассажир потерял сознание.

В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, от которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверяет, что политика умышленно отравили.

Навального отправили в немецкую клинику, накануне 2 сентября врачи объявили вердикт своей аналитической работы — оппозиционер получил поражения боевой ядом, близкой к печально "новичка".

Этот инцидент — еще один из камней в фундамент политической конфронтации Запада и России.

Как сообщал ONLINE.UA, в литовском правительстве выступили с неожиданным заявлением, которое касается России и отравления оппозиционера Алексея Навального. Официальный Вильнюс хочет обсуждения инцидента на уровне ближайшего саммита Евросоюза. Государственный лидер Гитанас Науседа назвал это очень важным событием.