Гороскоп на 04 сентября для всех знаков зодиака

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день предназначен звездами для любви. Если ваша любовь не ограничивается нежными чувствами к пище, для последней следует соответствующие основному назначению дня блюда. Традиционно хороши для этих целей креветки, черепаший суп и прочие омары, но можно обойтись и рецептами попроще, главное, чтобы обед (или ужин) включал свежие огурцы и петрушку. Из приправ на этот день рекомендуются ваниль и корица.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня звезды не рекомендуют вам употреблять много лекарственных препаратов: вряд ли они будут хорошо и органично сочетаться с алкоголем. Хотя, быть может, вы просто не будете пить крепкие напитки? Для верности откажитесь и от того, и от другого.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня велика вероятность, что вы не поладите с начальником из-за каких-то незначительных мелочей, которые, впрочем, покажутся ему довольно значительными ошибками. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не показываться ему на глаза или быть при нем идеальным работником.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вас будет отличать особенная забывчивость. Если бы было возможно оставить где-нибудь голову, вы бы обязательно это сделали и заметили бы пропажу только на следующий день. Вашему любимому человеку не позавидуешь: ему придётся контролировать каждый ваш шаг. Ибо больше некому.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче крайне важно каждый продукт есть строго в отведенное для него время. Молочное и кисломолочное — традиционно утром, мясо — не ранее двух пополудни и не позже шести. С рыбой повезет больше — она позволительна аж до девяти вечера, начиная с полудня. Позже звезды рекомендуют только зеленый чай, но не запрещают сладкого и фруктов. Те, кто предпочитает бодрствовать ночами, рискуют остаться голодными.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день при занятиях спортом обратите внимание на свои колени, возможно, они нуждаются в дополнительной поддержке. Если вы испытываете неприятные ощущения даже с дополнительной фиксацией суставов, то прекращайте занятие.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Для укрепления своих позиций вам не помешает быстренько внедрить свежую идею. Начинайте искать — нынче такого рода деятельность обещает быть удачна. Кстати, неплохим источником идей может оказаться литература. Только не детективы, естественно.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. По вашей собственной ли инициативе, по чужой ли — день этот спокойным назвать будет трудно.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня стоит уделить хотя бы пару часов совместному отдыху. Вряд ли у вас получится выезд на природу, а вот совместный поход в кафе или в театр организовать вполне можно. Равно как и мирный просмотр телевизора или старых фотографий дома. В конце концов, главное — не что делать, а вместе с кем делать.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Неблагоприятный день для выяснения отношений, расстановок всех точек над i и скандалов в воспитательных целях. Сегодняшний день лучше перетерпеть, скрежеща зубами или подсолив немного подушку. Любые попытки что-либо изменить только усугубят создавшуюся ситуацию.

Общий гороскоп для Близнецов

Покуда вы будете оставаться в рамках благоразумия, все будет идти как по маслу. Однако, как только вы, решив, что теперь море — по колено, а горы — по плечо, вздумаете пойти на риск, Фортуна моментально от вас отвернется.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте — должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня Близнецы могут стать заложниками резких перепадов настроения: нелегко будет не только вам самим, но также и вашим близким. Возможно, вам стоит принять что-нибудь успокаивающее.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

В этот день окончательно установятся хорошие отношения с начальником, так что на выходные вы уйдете с чувством полного удовлетворения происходящего на службе. Сегодня доведите до конца незавершенные дела, теперь они вам, безусловно, удадутся в лучшем виде.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Не принимайте близко к сердцу всё, что говорит ваш начальник. Вы лучше, чем кто-либо другой, должны знать, что многое из сказанного им — не более чем метод его работы. Поэтому продолжайте трудиться, как трудились. Ваш шеф очень вас ценит, пусть и он не показывает виду, скоро вы будете вознаграждены.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку как никогда потребуются ваши поддержка и желание быть рядом. Даже если на самом деле вы не так уж этого и желаете, притворитесь или создайте соответствующее впечатление. В конце концов, об искренности можно будет вспомнить и завтра.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день звезды настоятельно рекомендуют вам обращать внимание на то, какую именно нагрузку вы даете вашим ногам. И если вдруг никакой — сделайте все возможное для того, чтобы она все же появилась.

Общий гороскоп для Раков

Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм. Только не подумайте ничего дурного — ничего с вами не случится.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день чреват большими тратами, не исключено — что и связанными с естественным желанием вашего организма утолить голод. Если не хотите попасть в неловкую ситуацию, не водите приглашенных вами на обед гостей туда, где вы никогда не были и чьи расценки вам неизвестны. Как знать, быть может пара несложных салатиков, кусок мяса и пирожное, которые вы по соседству съели бы за привычные деньги, там окажутся значительно дороже, хоть и не вкуснее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вас ожидает множество открытий в личной жизни, как приятных, так и не очень. Они будут настолько многочисленными, что что-то из них может забыться. Ваша задача — как-то их систематизировать, возможно, записать и активно пользоваться ими в недалеком будущем.

Общий гороскоп для Львов

У вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то, чтобы все было так чудесно, просто некогда будет.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам не следует причинять неудобства кому бы то ни было и, соответственно, вступать в конфликты с вашими друзьями, коллегами, партнерами и начальниками. Постарайтесь быть ниже воды, тише травы, даже если это для вас окажется весьма непростой задачей.

Кулинарный гороскоп для Львов

Вряд ли сегодняшний стол может обойтись без чего-то типа Оливье. Причем независимо от того, где именно вы будете есть — дома или в клубе-ресторане. Но не стоит на него слишком уж налегать — на свете есть немало не менее вкусных вещей. Вот, например, если выкинуть из числа компонентов мясо и огурцы, заменив их на курицу с ананасами и щедро заправив карри, получится весьма знатное блюдо.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день ваш организм может испытывать особую потребность в пектинах. Кроме того, эти вещества тем более пойдут вам на пользу, если вы хотите вывести из организма различные токсины.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня вам нужно поменьше думать о себе и побольше — о том, кому принадлежит ваше сердце. Потому кушать нынче надо исключительно в компании этого человека, и только то, что пожелает выбрать он. Хотя о сладком лучше позаботиться самому — он у вас эклеры любит? А буше?

Бизнес-гороскоп для Дев

Не стоит сегодня кипятиться и взрываться из-за пустяков, успокойтесь, вы сейчас слишком взволнованы и взбудоражены. Правда, честно говоря, с вами это часто бывает, причем зачастую вы не знаете причины своего поведения. Пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.

Общий гороскоп для Дев

Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня — не самый благоприятный день для того, чтобы выслушивать советы от кого бы то ни было. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы все сказанное вам оценивать здраво.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня подходящий день для кардинальных изменений в вашей личной жизни. Именно сегодня вы удачно начнете, закончите или возобновите отношения с теми или иными людьми, которые, по вашему мнению, достойны таких энергозатрат с вашей стороны. Главное потом в этих людях не разочароваться.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня очень подходящий день для того, чтобы решиться наконец на отчаянный шаг: попробовать сменить работу или поговорить с начальством начистоту. Наверняка время для подобных действий уже пришло, и вам осталось только закалить дух в соответствии с поставленными целями.

Кулинарный гороскоп для Весов

Недосол, как говорится, на столе, а пересол — на спине. Остается только надеяться, что спина это будет чьей-нибудь другой, а никак не вашей. Лучшее, что можно для этого сделать — это вообще ничего сегодня не готовить (ну разве что только исключительно для своей собственной персоны), а пообедать или поужинать отправиться в какое-нибудь знакомое и проверенное временем кафе.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вам, вероятно, следовало бы последить за уровнем сахара в крови. Уделите особо пристальное внимание вашему рациону — не стоит злоупотреблять жирным и сладким сверх всякой меры.

Любовный гороскоп для Весов

Безумству храбрых поем мы песню! Необдуманные поступки — вот девиз вашего сегодняшнего дня! Чем больше вы думаете, что дальше сказать или сделать, тем хуже у вас это получается. Так не думайте! Первое решение для вас сегодня — самое правильное! Именно оно даст наилучшие результаты!

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Всякий связанный с пищей процесс — приготовление ли, или употребление оной, должен отвечать принятым в доме традициям. При отсутствии таковых, можно их прямо сейчас и заложить.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Соблюдайте осторожность и не хватайтесь за все дела подряд. Пока не разберетесь со старым грузом проблем, не спешите взваливать на себя новый. Начальник сегодня будет к вам особенно внимателен и даже заботлив, можно воспользоваться такой его благосклонностью.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче следует Скорпионам быть особенно внимательным при выборе лекарственных препаратов. Сейчас вы сможете сделать правильный выбор, только тщательно изучив побочные свойства — в результате вы поймете, что все это вредно и просто уйдете из аптеки с пустыми руками. И правильно.

Общий гороскоп для Скорпионов

Даже если вам не удастся сегодня достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что он может положиться на вас в самый ответственный момент. Если же такового знания у него не будет, он вряд ли сможет быть рядом с вами долго, потому что ему будет неуютно и даже неприятно ваше общество.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вы любите специи? Красный перец, например.. Если да — учтите, что сегодня вам, пожалуй, стоит проявить некоторую сдержанность. Ибо хотя, безусловно, сей волшебный порошок для здоровья полезен, но лишь в разумных пределах. Если же вы, наоборот, предпочитаете остреньким не увлекаться, имейте в виду, что хотя бы в небольших количествах употребить его сегодня стоит.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете казаться настолько легко приспосабливающимся к любым обстоятельствам, что некоторые могут решить, что у вас проблемы с индивидуальностью. Не стоит этого опасаться, проблемы не у вас, а у них.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день будьте внимательны к себе во время занятий спортом, поскольку сейчас вы можете несколько тяжело переносить повышенные физические нагрузки. Не исключено появление одышки и быстрой утомляемости.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Плохих дней не бывает. Этот тоже неплох, хотя с утра настроение может оказаться несколько тоскливым, а физиономии членов семьи — унылыми. Пусть они сами разбираются со своим настроением, а вам поправлять его рекомендуется в окружении прекрасного. Сходите в музей, оранжерею или хотя бы в цветочный магазин.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Постарайтесь сегодня не попасть на удочку сиюминутных желаний и не делать незапланированных покупок. Вы быстро разочаруетесь в приобретениях, сделанных в этот день и не будете знать, куда же их пристроить, ведь выкидывать жалко, продать сложно, а самому такое точно не нужно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Этот день требует изящества во всем, начиная от внешнего вида, заканчивая манерами, демонстрируемыми за столом. Старайтесь и блюда выбирать изысканные, если не по виду (хотя и это весьма желательно), то хотя бы по содержанию. Неплоха в таком контексте будет японская кухня, в то время как корейская или китайская, напротив, не рекомендуется.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам как никогда пригодится умение пожалеть. Именно не посочувствовать, не понять, не принять, а пожалеть. Ваш любимый человек будет очень в этом нуждаться. Главное — не переусердствовать с ахами и вздохами, иначе это может в нем и раздражение вызвать.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Похоже, вы не особо и устали за неделю и теперь просто не знаете, чем занять себя в этот выходной день! Если вы никак не можете придумать себе занятие, то не стоит терять времени даром. Вы можете поработать над отчетом, скажем, пойдя на прогулку в парк, на свежем воздухе вам придут свежие идеи, вот увидите!

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы со спиной или плечами. Вам поможет хороший, по возможности — высокопрофессиональный массажист. Если такового не найдется, постарайтесь размять себя самостоятельно. То, до чего дотянетесь.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Если в этот день вы решили посетить спа-салон или побаловать себя какими-либо водными процедурами, то вам следует принять особые меры предосторожности, поскольку сейчас велика вероятность подхватить инфекцию.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам предстоит решить непростую задачу, которая в значительной степени изменит ваше отношение к работе и отношение ваших начальников или коллег к вам. Сделайте все возможное для того, чтобы изменения эти произошли в лучшую сторону и принесли вам лишь пользу в будущем.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам стоит приглядеться попристальнее к вашему любимому человеку. Возможно, вы разглядите в нём нечто такое, что заставит вас полюбить его ещё больше — или же сбежать от него без оглядки на все четыре стороны. Тайное всё равно рано или поздно стало бы явным, но лучше рано, чем поздно.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Не готовьте сегодня ничего такого, что не сможет постоять денек, желательно без холодильника. Мало ли какие проблемы с электричеством возникнут...

Общий гороскоп для Водолеев

Дружба — отличная вещь, но друзья иногда могут быть столь утомительны... Сегодня от некоторых из них придется прятаться.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 04 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня звезды не рекомендуют вам увлекаться разговорами с вашими коллегами в рабочее время. Так и вы, и они можете упустить какое-то очень важное событие, которое повлияет на ваш и их карьерный рост. Пожалуй, одна беседа не стоит нескольких месяцев простоя по пути на вершину успеха.

Гороскоп здоровья для Рыб

Рыбам сегодня может помочь народная медицина. Конечно, не стоит лечиться различного рода отварами от серьезных заболеваний, но от легких ушибов или насморка рецепты вашей прабабушки вполне могут помочь.

Общий гороскоп для Рыб

Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Еда будет вам не в радость, если на вашу долю останется лишь двигать челюстями. Вам непременно надо поучаствовать в процессе приготовления, хотя бы чисто номинально. Хоть бутерброд маслом намажьте лично — уже хорошо. А лучше отобедать чем-нибудь вроде фондю, или шашлык самолично над углями попереворачивать. Неплохо бы также самому рыбу к обеду поймать, если сможете.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек сделает вас самым счастливым на земле, не предприняв для этого ничего особенного. Так уж распорядились звезды: всего лишь улыбка, всего лишь движение, всего лишь голос — и вы точно знаете, где в этом мире находится седьмое небо и как до него добраться!